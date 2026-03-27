    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 27, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৭ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজকের দিনটি আনন্দ ও সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনো আর্থিক কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে। আয়ের নতুন উৎসও তৈরি হতে পারে। যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর পরামর্শ আপনার ব্যবসার জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কাজের জন্য আপনাকে বিদেশেও ভ্রমণ করতে হতে পারে। তবে, পরিবার সম্পর্কিত কিছু হতাশাজনক খবর আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনাকে আপনার কথাবার্তা এবং আচরণের উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে, উত্তর দেওয়ার আগে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনার প্রতিপক্ষরা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। খরচ সংক্রান্ত কোনো বড় আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। তবে, কিছু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কিছুটা বিভ্রান্তিকর থাকতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। যারা প্রেমে আছেন, তারা তাদের সঙ্গীর সাথে কিছু বিশেষ ও রোমান্টিক মুহূর্ত কাটাতে পারেন। তবে, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার পুনরাবির্ভাব কিছুটা অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তাই বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কোনো বড় ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। আপনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রবল ইচ্ছাও অনুভব করবেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার খরচের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শুধু লোকদেখানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচ ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার কোনো কথায় আপনার সঙ্গী আঘাত পেতে পারেন, তাই কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। সন্তানদের প্রতি আজ আপনার মনোভাব কিছুটা কঠোর হতে পারে, কারণ আপনি তাদের ভুল পথে যাওয়া থেকে আটকাতে চাইবেন। একটি বড় পারিবারিক বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

