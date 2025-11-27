Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ২৭ নভেম্বর ২০২৫ লাকি রাশি, কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ ২৭ নভেম্বর ২০২৫ শিক্ষা, প্রেম, থেকে অর্থ, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে। রইল চার রাশির ভাগ্যফল।
সিংহ
আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি যদি একটি নতুন বাড়ি বা অন্য কোনও সম্পত্তি কিনে থাকেন, তাহলে আপনার আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারে অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বাবার সাথে কোনও বিষয়ে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। আপনি ভাল খাবার উপভোগ করবেন, তবে পেট সম্পর্কিত সমস্যা আপনাকে চাপের কারণ করবে।
কন্যা
কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে আপনার যে কোনও মতবিরোধের সমাধান হবে। সময়মতো আপনার কাজ শেষ করে আপনি আপনার বসকে খুশি রাখবেন এবং আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি একটি আশ্চর্য উপহার পেতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গতি পাবে এবং আপনি সম্ভবত একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারবেন।
আপনাকে একটি দায়িত্বশীল কাজ দেওয়া হবে, তবে আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না, এবং আপনার বোধগম্যতা আপনার কাজে একটি নতুন পরিচয় তৈরি করবে। আপনি একটি নতুন পদও পেতে পারেন, তবে আপনাকে ঈর্ষান্বিত এবং ঝগড়াটে লোকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।
ধৈর্য এবং সাহস প্রয়োগ করতে হবে এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। কোনও পুরনো ভুল প্রকাশ পেতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনি নতুন ব্যবসায়িক প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবেন এবং একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে পারেন। আপনার যেকোনো পুরনো ঋণ থেকেও মুক্তি পাবেন।