Pakistan Vs Afghanistan: আফগান তালিবানদের ‘বিশ্বাস করা বোকামি’, বলছেন পাকিস্তানি মন্ত্রী, সংঘাতের পারদ চড়তেই বললেন…
কাবুলের দাবি, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে। যার জেরে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের আইএসপিআর-র দাবি পাকিস্তান আফগানিস্তানে কোনও হামলাই চালায়নি। এরই মাঝে এল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি।
সদ্য আফগানিস্তানে পাকিস্তান হামলা করেছে বলে দাবি করে কাবুল। তার কিছু পরই পাকিস্তান দাবি করেছে যে, তারা আফগানিস্তানে হামলা করেনি। এই দাবি করে পাকিস্তানের আইএসপিআর। এদিকে, আফগানিস্তানের দাবি, পাক হামলায় সেদেশের ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতির মাঝেই এবার উঠে এল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মন্তব্য।
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবার বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে আফগানিস্তানের তালিবান শাসনের কাছ থেকে ইসলামাবাদের আর কোনও আশা নেই। এদিকে, আফগানিস্তান সাফ হুঁশিয়ারিতে জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের হামলার ‘যথাযথ প্রতিক্রিয়া’দেবে তারা। এরপরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে তালেবানদের স্বাগত জানিয়েছেন এবং সুসম্পর্কের জন্য বেশ কয়েকবার আফগানিস্তান সফর করেছেন। তারই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি না যে আমরা এই সফরগুলি থেকে তাঁদের আচরণে কোনও লভ্যাংশ, সাফল্য বা পরিবর্তন অর্জন করেছি, তাদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি।' তিনি একইসঙ্গে যোগ করেছেন,'তাদের (আফগান তালিবানদের) বিশ্বাস করা বোকামি হবে। আমরা তাদের সঙ্গে সভ্য থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাদের দুই প্রজন্মকে যে মাটি বাড়ি দিয়েছে তার ঋণ তারা পরিশোধ করেনি।'
উল্লেখ্য, বেশ কয়েক মাস ধরেই আফগানিস্তানের তালিবানদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে পাকিস্তান। এদিকে, মঙ্গলবার, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে বলে যে দাবি কাবুল করেছে, তাকে আবার ইসলামাবাদ ‘ ভিত্তিহীন এবং অস্তিত্বহীন’ বলে দাবি করেছে। খোয়াজা আসিফ বলেন,' আমরা তাদের (আফগানিস্তান) কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করি না।'খোয়াজা আসিফ বলছেন,'রাষ্ট্র হিসেবে আমরা প্রয়োজনে প্রতিশোধ নিই, কিন্তু আমরা কখনোই অসামরিক লোকজনকে টার্গেট করি না।' আফগান তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, কাবুল সীমান্তের নিকটবর্তী খোস্ত, কুনার এবং পাকতিকা প্রদেশসহ আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান।
( এই প্রতিবেগন এআই জেনারেটেড। )
