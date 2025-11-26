Edit Profile
    Shukra and Varun Astrology: শুক্র আর বরুণের কৃপা বর্ষণে ডিসেম্বর ২০২৬ শুরুর আগেই লাভ কাদের? রইল জ্যোতিষমত

    জ্য়োতিষশাস্ত্রমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    Published on: Nov 26, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    শুক্র ও বরুণের যোগের ফলে বহু রাশির জীবনে আসতে চলেছে শুভ সময়। ৩০শে নভেম্বর, শুক্র এবং বরুণ শক্তিশালী নবপঞ্চম যোগ তৈরি হচ্ছে, যা ডিসেম্বর মাসকে অনেকের জন্য একটি বিশেষ মাস করে তুলবে। এই যোগ কিছু রাশির জাতকদের জীবনে অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং আনন্দদায়ক পরিবর্তন আনবে। দেখা যাক, এই যোগের ফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।

    শুক্র ও বরুণের যোগ।
    বৃষ

    আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাবেন। প্রেম এবং বৈবাহিক জীবন আরও মধুর হয়ে উঠবে এবং পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, মানসিক চাপ কমবে এবং আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনরা আপনাকে সহায়তা প্রদান করবেন, যার ফলে ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে।

    তুলা

    কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ অথবা নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, যা আপনার ক্যারিয়ারকে নতুন দিকে নিয়ে যাবে। বুদ্ধিমান আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক প্রমাণিত হবে এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তরুণরা তাদের লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী থাকবে এবং বিদেশ বা উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সুযোগগুলিতে সাফল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ছোট ভ্রমণগুলি উপকারী এবং উপভোগ্য হবে।

    মীন

    নতুন ক্যারিয়ারের পথ এবং সুযোগ খুলে যাবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে জড়িতরা এই সময়ে সম্মান এবং স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং বিনিয়োগ বা আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, এবং বিনিয়োগ বা আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনার প্রেম জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং আপনার স্ত্রী বা প্রিয়জনের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও সুরেলা হয়ে উঠবে।

    (এই প্রতিবেগন মান্যতানির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

