সিংহ, কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২৮ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৮ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য়ফল। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনাকে আপনার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। আপনার এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে, যারা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবেন। তবে, আপনার কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখা জরুরি। আপনি পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে, যার ফলে আপনি আপনার কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে। একসাথে একাধিক কাজ করার ফলে কিছুটা উদ্বেগ এবং দ্বিধা দেখা দিতে পারে। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি ছোট পার্টি বা আড্ডার আয়োজন করতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে তর্ক হতে পারে। এছাড়াও, আপনাকে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলো সাবধানে বিবেচনা করতে হবে।
তুলা
আপনার প্রতিপক্ষরা আজ আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। তবে, কোনো কাজ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ভুল হতে পারে, তাই মনোযোগ ও একাগ্রতা বজায় রাখা জরুরি। পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান হতে পারে, যা সবাইকে ব্যস্ত রাখবে। আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও শক্তিশালী থাকবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার উন্নতির পথ খুলে যাবে। আপনি একের পর এক সুসংবাদে আনন্দিত হবেন। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে অসতর্ক থাকবেন না। আপনি পুরোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানদের ভালো মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের গুরুত্বও শেখাবেন। আজ আপনি নতুন পোশাক বা নতুন কোনো গ্যাজেটও কিনতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More