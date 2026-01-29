Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Jan 29, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল।
    সিংহ

    আজ আপনার জন্য কাঙ্ক্ষিত সুবিধা বয়ে আনবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি একটু কঠোর হওয়া উচিত, অন্যথায় তাদের অসাবধানতা তাদের সমস্যা বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের কল্যাণের কথা ভাববেন, কিন্তু লোকেরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনি আপনার কাজে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবেন এবং আপনার স্ত্রী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবেন। আপনার যদি কোনও আর্থিক সমস্যা থাকে, তবে তাও সমাধান হয়ে যাবে।

    কন্যা

    আজ, আপনি আপনার মায়ের সাথে আপনার চলমান উদ্বেগগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, যা আপনার বোঝা কমিয়ে দেবে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য কিছু নতুন পোশাক এবং গয়না আনতে পারেন এবং আপনার রাজনৈতিক জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারেন, যা পরিবারের সদস্যদের আপনার জন্য একটি আশ্চর্য পার্টির পরিকল্পনা করতে প্ররোচিত করতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য একটি শুভ ও শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের দিন হবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। কোনও প্রতিপক্ষ আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে। কোনও অমীমাংসিত আর্থিক কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ছোট বাচ্চারা আপনার কাছ থেকে কিছু চাইতে পারে, যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য নতুন কিছু চেষ্টা করার দিন হবে। আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে, যা আপনার ব্যবসায় অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উচিত। বিদেশে ব্যবসা করা ব্যক্তিরাও কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনি কিছু নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আপনি কিছু বলবেন না। যদি আপনার কোন প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি তা খুঁজে পেতে পারেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

