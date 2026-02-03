Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ভাগ্যফল।

    Published on: Feb 03, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৩ জানুয়ারি ২০২৬ আজকের রাশিফলে দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা বলে দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজকের ভাগ্যফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা?

    সিংহ

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস মানুষকে মুগ্ধ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সম্মান এবং প্রশংসা পাবেন। নিজেকে আরও কেন্দ্রবিন্দুতে রাখুন, তবে নম্রতার সাথে। যেকোনো ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। আপনার প্রেমিকার সাথে আপনার সংযোগ আরও গভীর হবে। আপনার সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং ভারসাম্য থাকবে। সৃজনশীল কাজ আর্থিক লাভ বয়ে আনবে। সঞ্চয়ের উপর মনোযোগ দিন।

    কন্যা

    আজ পরিকল্পনা এবং সংগঠনের দিন। আপনার গতি উচ্চ থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ছোট ছোট জিনিসকে বড় করে দেখবেন না, ধৈর্য ধরে থাকুন। ছোট ছোট পদক্ষেপগুলি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনার সঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। আর্থিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। বাজেট মেনে চলা লাভজনক হবে।

    তুলা

    সামাজিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতা দিনটিকে আনন্দময় করে তুলবে। সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। শৈল্পিক এবং সৃজনশীল সাধনার মাধ্যমে লাভ সম্ভব। আপনার জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনি কোনও বন্ধুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা বা সমর্থন পেতে পারেন। সম্প্রীতি এবং প্রেম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। অবিবাহিতদের জন্য দিনটি শুভ।

    বৃশ্চিক

    আজ আত্মসমালোচনা এবং পরিবর্তনের দিন। পুরনো ধারণা ত্যাগ করুন এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করুন। আপনার ভেতরের কণ্ঠস্বর শুনুন এবং বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিন। ধ্যানের মাধ্যমে আপনার মনকে শান্ত করুন। সৎ যোগাযোগ আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আপনার সঙ্গীর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তাড়াহুড়ো করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিকল্পিত বিনিয়োগ লাভজনক হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes