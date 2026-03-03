Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ দোল পূর্ণিমা ২০২৬ কেমন কাটবে? ৩ মার্চের রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিন কেমন কাটবে?

    Published on: Mar 03, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ হোলি ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ দোল পূর্ণিমা ২০২৬ এ কেমন কাটবে মঙ্গলবার, দেখে নিন রাশিফলে। জ্যোতিষমতে আপনার ভাগ্যফল রইল আজ।

    ৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। (PTI Photo) (PTI03_02_2026_000334B) (PTI)
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে, কারণ কিছু পারিবারিক সমস্যা আবার দেখা দেবে, যা আপনার অসুবিধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কাজের জন্য আপনাকে অন্য শহরে ভ্রমণ করতে হতে পারে। রাজনীতিতে জড়িতদের উচ্চ পদের জন্য অতিরিক্ত গর্বিত হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সম্পত্তির কোনও বিষয় আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে, যার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার কোনও কথা পরিবারের কোনও সদস্যকে আঘাত করতে পারে। অতএব, আপনার কথা বলার সময় খুব সাবধান থাকুন এবং আপনার কথাবার্তায় সংযত থাকুন। আপনি যাদের ভালোবাসেন তারা আপনার জন্য কিছু সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। যদি আপনি আপনার পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হন, তাহলে আপনি তাদের শিক্ষকদের সাথে এটি নিয়ে কথা বলতে পারেন। যদি আপনার কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়, তাহলে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

    তুলা

    আজ আপনার যানবাহন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করার দিন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার চলমান যেকোনো শারীরিক সমস্যা আরও খারাপ হতে পারে। আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর কথা মনে পড়তে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং সম্পত্তির বিভাজন সংক্রান্ত আইনের মুখোমুখি হতে হতে পারে। অন্য কারো বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য কঠিন হবে। আপনার কাজের প্রতি একটু মনোযোগী হতে হবে, কারণ অসাবধানতা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার কোনও বন্ধু আপনার জন্য একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন, কারণ আপনার ব্যয় বেশি হবে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ না করে কোনও শেয়ার বাজারের সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

