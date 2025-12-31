Edit Profile
    Daily Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Dec 31, 2025 5:01 AM IST
    By Sayani Rana
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে রইল এই চার রাশির ভাগ্যফল। চার রাশির মধ্যে আজ কারা লাকি, বা কাদের লড়াই জারি রাখতে হবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিকের আভাস দিচ্ছে রাশিফল।

    সিংহ রাশি

    আজ, আপনার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব থাকবে। আপনার কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আপনার বলা কোনও কথা নিয়ে যদি আপনার পাড়ায় বিতর্ক চলতে থাকে, তাহলে চুপ থাকুন, অন্যথায় এটি আইনত পরিণত হতে পারে। পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে। আপনার সন্তানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করতে হবে।

    কন্যা রাশি

    আজ, আপনার প্রতিপক্ষদের থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন, এবং যদি আপনাকে ভ্রমণে যেতে হয়, তবে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। যদি আপনি কোনও বিষয়ে চাপ অনুভব করেন, তবে আপনি আপনার বাবার সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন করবেন, যা উপকারী হবে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে সমস্যা হতে পারে।

    তুলা রাশি

    আজকের দিনটি চাকরি খুঁজছেন এমনদের জন্য ভালো হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা উন্নত হবে এবং আপনি সময়মতো আপনার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবেন। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কারণ আপনার অযথা ব্যয় আপনাকে পরবর্তীতে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন করতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি

    আজকের দিনটি সমস্যা থেকে মুক্তির দিন হবে। আপনার ভাইবোনদের সাথে চলমান যেকোনো মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। আপনার সন্তানরা বিদেশ থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারে, যার ফলে তাদের ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি আপনার নতুন বাড়ির কাজ শুরু করতে পারেন। আপনার তাড়াহুড়ো স্বভাবের কারণে কিছু সমস্যা হতে পারে এবং কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

