সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিন।
সিংহ
নতুন বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি কেনার জন্য আজকের দিনটি শুভ, তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাবধানে পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কর্মজীবন নিয়ে উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে আসছে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক বিষয়গুলির সমাধান করাই শ্রেয়। যারা রাজনীতিতে প্রবেশের কথা ভাবছেন, তাদের উচিত চারপাশের মানুষদের ভালোভাবে বোঝার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া।
কন্যা
বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আজকের দিনটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমে পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তা কেবল সাফল্যই বয়ে আনবে। কাজ নিয়ে পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক হতে পারে। যদি আপনি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে তা উপেক্ষা করবেন না। আপনার সন্তানের উন্নতি দেখে আপনি গর্ব ও আনন্দে ভরে উঠবেন।
তুলা
আজকের দিনটি শক্তি ও উদ্দীপনায় ভরপুর থাকবে। আপনার কাজে আপনার বস মুগ্ধ হতে পারেন এবং আপনার পদোন্নতির আলোচনাও এগিয়ে যেতে পারে। তবে, নারী বন্ধুদের সাথে মেলামেশায় কিছুটা সংযম অবলম্বন করাই শ্রেয়। হঠকারী খরচের কারণে আপনাকে টাকা ধার করতে হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন।
বৃশ্চিক
নতুন যোগাযোগ আজ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে এবং নিজের পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হবেন। কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো সুসংবাদের ভিত্তিতে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন করা জরুরি, কারণ তা বিলম্বিত করলে আরও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More