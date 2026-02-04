Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। দেখে নিন আজ এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের, প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নেওয়া যাক।
সিংহ
আপনার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আজ মানুষকে মুগ্ধ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি এবং প্রশংসা পাবেন। উন্নতির সুযোগ তৈরি হবে। অহংকার এড়িয়ে চলুন এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখুন। মানসিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। ঘনিষ্ঠতা এবং উষ্ণতা বজায় থাকবে।অতীতের প্রচেষ্টা লাভজনক হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করুন।
কন্যা
আজ আপনার কাজে শৃঙ্খলা এবং সংগঠন আপনার সঙ্গী হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং শান্ত মন বজায় রাখুন। সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ছোট ছোট কাজেও সাফল্য বয়ে আনবে। আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখুন, বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সঞ্চয় আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করবে।
তুলা
সামাজিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতা দিনটিকে আনন্দময় করে তুলবে। সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। আপনার জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনি কোনও বন্ধুর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা বা সমর্থন পেতে পারেন। সম্প্রীতি এবং প্রেম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। অবিবাহিতদের জন্য দিনটি শুভ। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। শৈল্পিক এবং সৃজনশীল সাধনার মাধ্যমে লাভ সম্ভব।
বৃশ্চিক
আজ আত্মসমালোচনা এবং পরিবর্তনের দিন। পুরনো ধারণা ত্যাগ করুন এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করুন। আপনার ভেতরের কণ্ঠস্বর শুনুন এবং বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিন। ধ্যানের মাধ্যমে আপনার মনকে শান্ত করুন। সৎ যোগাযোগ আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আপনার সঙ্গীর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে।তাড়াহুড়ো করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিকল্পিত বিনিয়োগ লাভজনক হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )