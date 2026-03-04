Ajkal Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা. বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে, কারণ আপনি যে কোনও কাজেই অবশ্যই সাফল্য পাবেন। আপনি আপনার সন্তানকে একটি নতুন কোর্সেও ভর্তি করতে পারেন। আর্থিক উদ্বেগের কারণে পরিবারের কোনও কাজ যদি আটকে থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন এবং কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন। শেয়ার বাজারে আপনার ভালো প্রভাব পড়বে, যা আপনার জন্য বিনিয়োগ করা সহজ করে তুলবে।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। আপনার কথাবার্তার ভদ্রতা আপনাকে সম্মানিত করবে। অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা আপনার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং একটি নতুন গাড়ি কেনা উপকারী হবে। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক বোঝা থেকে মুক্তি পেতে পারে।
তুলা
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার জন্য আগ্রহী হবেন এবং বিনিয়োগ করতে পিছপা হবেন না। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ারের সমস্যাগুলিও সমাধান হবে এবং আপনার কর্মক্ষেত্রে কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। আপনার কিছু বিরোধীও এই সময়ে আপনাকে ঝামেলা করার জন্য কোনও কসরত ছাড়বে না, তবে আপনার সতর্কতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করা উচিত।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা হবে। আপনি প্রচুর প্রচেষ্টা করবেন, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়া অবশ্যই চাপের কারণ হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকবেন এবং আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা করবেন। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে পেশাদার পরামর্শ নিতে পারেন, যা খুবই সহায়ক প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )