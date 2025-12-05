Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কে কে লাকি, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে আজ দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
সিংহ
আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন এবং আপনার স্ত্রীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, তবে আপনার পার্থিব আনন্দের উপায় বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক বিষয়ে যদি কোনও তিক্ততা থাকে, তবে আপনি একসাথে তা সমাধান করবেন। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে।
কন্যা
দিনটি আপনার জন্য আনন্দ এবং আনন্দে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার বিবাহিত জীবন সুখের হবে। আপনি ব্যবসায় ভালো লাভ দেখতে পাবেন। একটি শুভ এবং শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনার সহকর্মীর কিছু কথায় আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। আপনি ভাল কাজের জন্য একটি পুরষ্কারও পেতে পারেন। আপনার হৃদয়ে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি বজায় থাকবে।
তুলা
কর্মক্ষেত্রে কিছু গোপন শত্রু দেখা দেবে, যা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দেবে। বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ পাবে। রাজনীতিতে আপনার কাজের জন্য আপনি কিছু সম্মানও পেতে পারেন। আপনার সহকর্মীর কিছু কথায় আপনি বিরক্ত হতে পারেন। আপনার কথাবার্তা এবং আচরণে মনোরম আচরণ বজায় রাখতে হবে।
বৃশ্চিক
দিনটি ভাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। ছোটখাটো লাভের পরিকল্পনাগুলিতে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আপনি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন। আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার কোনও সহকর্মীর কথায় আপনি বিরক্ত হবেন। আপনার যে কোনও লেনদেন খুব সাবধানতার সাথে করা উচিত। আপনার কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চললে তাদের সমস্যা আরও বাড়তে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )