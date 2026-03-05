Daily Horoscope: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখবেন? নাকি রয়েছে লড়াই, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনার অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার বিরোধীরা আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনার কাজগুলিতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। যদি আপনার সন্তানরা আপনাকে দায়িত্ব দেয়, তাহলে আপনি তাদের সাথে মানিয়ে চলবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো হবে। আপনি কোনও সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করার পরিকল্পনা করতে পারেন।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য অসুবিধা বয়ে আনবে, তাই আপনার যেকোনো বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা এড়িয়ে চলা উচিত, এবং যেকোনো আইনি বিষয় আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে। আপনার কাজগুলিতে চোখ ও কান খোলা রাখুন এবং আপনার বসের পরামর্শ কখনও উপেক্ষা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ না পেলে আপনি বিরক্ত হতে পারেন। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলুন, এবং আপনার ভাইবোনেরা আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে।
তুলা
আজ, আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহ নিয়ে চিন্তিত থাকবেন এবং আপনি অবশ্যই সিনিয়র সদস্যদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করবেন। আগামীকাল পর্যন্ত কিছু স্থগিত করলে পরে সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনি কিছু ভাল প্রকল্পে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনার সন্তানকে কাজের সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ, আপনার কাজের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ আপনি ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করতে পারেন। সাবধানে টাকা ধার দিন এবং আপনার স্ত্রীর সাথে এমন কোনও বিষয়ে কথা বলা এড়িয়ে চলুন যা ঝগড়ার কারণ হতে পারে। আপনার পারিবারিক বিষয়গুলিও একসাথে সমাধান করতে হবে, অন্যথায়, বাইরের কারও কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া আপনাকে ভুল পরামর্শ দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )