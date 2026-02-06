Daily Horoscope: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

Daily Horoscope: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে আজ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কেমন কাটবে?
সিংহ
আজ রাজকীয় শক্তি বিরাজ করবে। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের মাধ্যমে আপনি সম্মান পাবেন এবং নতুন দায়িত্ব সফল হবে। স্বাস্থ্য চমৎকার, এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ উপকারী। পরিবারে গর্বের পরিবেশ বিরাজ করবে। সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন। আপনার সৃজনশীলতা উজ্জ্বল হবে। বাধা অতিক্রম করা নিশ্চিত। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।
কন্যা
আজ আপনার বৌদ্ধিক ক্ষমতা উজ্জ্বল হবে। বিশ্লেষণ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনবে এবং পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে; আপনার হজমের যত্ন নিন। পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। পড়াশোনা বা দক্ষতা অর্জন শুভ হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। অগ্রগতি নিশ্চিত করে খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন। ইতিবাচকতা গ্রহণ করুন।
তুলা
আজকের দিনটি ভারসাম্য এবং কূটনীতির দিন। কর্মক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব লাভজনক হবে এবং চুক্তিগুলি সফল হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে; যোগব্যায়াম বা ধ্যান অনুশীলন করুন। পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ন্যায্য সিদ্ধান্ত নিন। সৌন্দর্য বা শিল্পকর্ম ফলপ্রসূ হবে। আপনি অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য অর্জন করবেন। ইতিবাচক থাকুন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি হবে তীব্র শক্তি এবং পরিবর্তনের দিন। কর্মক্ষেত্রে তীব্র প্রচেষ্টা সফল হবে, লুকানো সুযোগগুলি প্রকাশ পাবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন; বিষমুক্তি সহায়ক হবে। পারিবারিক অনুভূতি আরও গভীর হবে। অন্তর্দৃষ্টি শক্তিশালী হবে। রহস্যময় সিদ্ধান্ত শুভ ফলাফল দেবে। শত্রুদের উপর বিজয় নিশ্চিত। সাহস বজায় রাখুন; আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )