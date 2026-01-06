Edit Profile
    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন।

    Published on: Jan 06, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    সিংহ

    আজ, আপনার বাড়ির কাজ এবং অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানি-রপ্তানির সাথে জড়িতরা কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন। প্রেমে পড়ারা তাদের সঙ্গীর সাথে সময় কাটাবেন। আপনার পারিবারিক জীবনে, আপনার পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রাখা দরকার। আপনি কোনও সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হতে পারেন, তাই তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি কেনার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

    কন্যা

    আজ চাকরি পরিবর্তনের জন্য একটি ভালো দিন। আপনি কিছু নতুন পোশাক, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি কিনতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি সারপ্রাইজ পার্টির পরিকল্পনা করবেন। আপনার আশেপাশের মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। আপনার ছোট বাচ্চাদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি অপরিসীম আনন্দ বয়ে আনবে। যদি কোনও চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে তা চূড়ান্ত হতে পারে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনি কোনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার সচেতন থাকা প্রয়োজন। যদি আপনার বস আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেন, তাহলে তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পালন করার চেষ্টা করুন। আপনার মৃদু কথাবার্তা আপনাকে সম্মানিত করবে এবং আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হতে চলেছে। আপনার মুলতুবি থাকা কাজ সম্পন্ন হবে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার মায়ের সাথে আপনার যে কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যাও সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সাথে কথা বলার দরকার নেই। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে চলমান যেকোনো বিবাদ কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

