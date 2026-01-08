Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Jan 08, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন ৮ জানুয়ারি ২০২৬ র দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফল রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
    সিংহ

    আজ আপনার অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আপনার কোনও কাজে ঝুঁকি নেওয়া আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং যদি কেউ বিদেশে থাকেন, তবে তারা অবশ্যই তাদের সমর্থন করবেন। আজ আপনার গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ আঘাতের ঝুঁকি রয়েছে। যে কোনও অমীমাংসিত সরকারি বিষয় সমাধান করা উচিত।

    কন্যা

    আজকের দিনটি চাকরি খুঁজছেন এমন লোকদের জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার প্রিয় সঙ্গীর সাথে দেখা করার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুনাম অর্জনের সুযোগ পাবেন। তবে, কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু করার সুযোগ পাবেন। যারা তাদের কাজের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভর করেন তারা অবশ্যই খুশি হবেন। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনাকে অতিরিক্ত ভাজা খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ছোট লাভের পরিকল্পনাগুলিতে মনোনিবেশ করার দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রচেষ্টা উন্নত হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন। প্রেমে পড়া ব্যক্তিদের কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হতে পারে। আপনি একটি সুষম খাদ্য উপভোগ করবেন। যদি আপনার কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নিতে হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তা ফরোয়ার্ড করবেন না। আপনি ব্যবসা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন এবং বাড়িতে কিছু সমস্যা আবার দেখা দেবে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আদালত-সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে। তাড়াহুড়ো করে যেকোনো কাজে জটিলতা দেখা দিতে পারে। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় জড়িতদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা আপনার সম্পর্কের যেকোনো চলমান সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

