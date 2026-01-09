Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 09, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৯ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল। ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ থেকে বৃশ্চিকের রাশিগুলির মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার আয় অনুসারে ব্যয় পরিকল্পনা করা ভাল, কারণ আপনার বেপরোয়া ব্যয়ের অভ্যাস ঋণের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা আপনার ব্যয়কে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আপনার যে কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে উপশম হবে, যার ফলে আপনি আরও ভালো বোধ করবেন। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্য আপনার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার গুজবের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলা উচিত।

    কন্যা

    আজ আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন। আপনি আপনার কাজেও খুশি থাকবেন। আপনার পিতামাতার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি সম্পত্তি কেনার জন্য ঋণের জন্যও আবেদন করতে পারেন, যা আপনি সহজেই পেতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যদি কোনও বিরোধ থাকে, তাহলে আপনি আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

    তুলা

    আজ, আপনাকে ছোট লাভের পরিকল্পনাগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শন এড়িয়ে চলুন এবং সাবধানতার সাথে কারও সাথে কথা বলার কথা বিবেচনা করুন। কাজের বিষয়ে আপনি পরিবারের বয়স্কদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্যথায় এটি আপনার অনেক চলমান কাজ নষ্ট করে দিতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য একটি নতুন সম্পত্তি কেনার দিন হবে। আজ আপনার কিছু খরচের সম্মুখীন হতে হবে, যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হবেন। যদি আপনার কোনও সরকারি কাজ বাকি থাকে, তাহলে আপনি তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন এবং একসাথে অনেক কাজ করতে হবে, যা আপনার একাগ্রতা বৃদ্ধি করবে। আপনি একটি নতুন গাড়ি, বাড়ি, যানবাহন ইত্যাদি কিনতে পারেন, যা আপনি দীর্ঘদিন ধরে করার কথা ভাবছেন, যার জন্য আপনি ঋণের জন্য আবেদনও করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

