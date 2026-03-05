Ajker Rashifal: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৫ মার্চ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ
আজ, আপনার ব্যয়ের অভ্যাস পরিবর্তন করা দরকার, কারণ আপনি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে বেশি মনোযোগী হবেন। আপনার মেজাজী স্বভাবও মানুষকে বিরক্ত করতে পারে। অতএব, কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুন। আপনি কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারেন। আপনার সন্তানদের ক্যারিয়ার নিয়েও তাদের সাথে আলোচনা করা উচিত, কারণ এটি আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। আপনার স্ত্রীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।
বৃষ
আজ, আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। আপনি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহারও পেতে পারেন। আপনার যে কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিলে তা উল্লেখযোগ্যভাবে উপশম হবে। আপনি সামাজিকীকরণের জন্য কোনও বন্ধুর বাড়িতে যেতে পারেন। আপনার ব্যবসা সম্পর্কিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। অংশীদারিত্বে প্রবেশ করা এড়িয়ে চলুন।
মিথুন
আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হবে। উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে এবং আপনার আর্থিক লেনদেনের উপর নিবিড় নজর রাখা উচিত। যদি আপনি কারো প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণী হন, তাহলে আপনি তা পরিশোধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। আজ আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে আপনি কোনও চমক পেতে পারেন, তবে সাবধানতার সাথে যানবাহন ব্যবহার করুন। আপনাকে আয়ের উৎসের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যার জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। যদি আপনার পাড়ায় কোনও ঝগড়া হয়, তাহলে চুপ থাকার চেষ্টা করুন। আপনার চাকরির সাথে সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্য আপনাকে বাইরে যেতে হতে পারে। যদি আপনার কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়, তবে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কাজের পরিকল্পনা করা উপকারী হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )