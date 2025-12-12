Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই ৪ রাশির ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ শুক্রবার ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। ভাগ্যফল অনুসারে দেখে নিন স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে ১২ রাশিচক্রের এই শেষ ৪ রাশিতে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু
আপনি উন্নতির জন্য নতুন সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার আটকে থাকা অর্থও পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন এবং সাহচর্য পাবেন। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি আপনার প্রিয় খাবার উপভোগ করবেন।
মকর
আপনার কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। আগামীকাল পর্যন্ত আপনার কাজ স্থগিত করা এড়িয়ে চলুন, নাহলে পরে আপনার অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। কোনও বিনিয়োগ করার সময় আপনার সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কেউ আপনাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। যারা বেসরকারি খাতে কাজ করেন তাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে তাদের বসের সাথে তাদের সম্পর্কও উন্নত হবে।
কুম্ভ
আপনার উপর একসাথে একাধিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, যা আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু হতাশাজনক খবর শুনতে পারেন। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহে কোনও বাধা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনি পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে কাজের সাথে সম্পর্কিত পরামর্শ চাইবেন, যা উপকারী হবে।
মীন
দিনটি আপনার জন্য একটি উদ্যমী দিন হবে। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনি সৃজনশীল কাজে খুব আগ্রহী হবেন। কর্মক্ষেত্রে মহিলা বন্ধুদের সাথে আপনার সতর্ক থাকা দরকার। কারও সাথে লেনদেনে সতর্ক থাকুন, কারণ পরে আপনার ক্ষতি হতে পারে। আপনি যদি অনলাইনে কেনাকাটা করেন তবে সতর্ক থাকুন, কারণ আপনি প্রতারণার ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )