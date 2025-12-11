Edit Profile
    Vastu Tips: জুতোর খারাপ হাল কি ডেকে আনছে সর্বনাশ? বাস্তুশাস্ত্র টিপস রইল

    জুতো নিয়ে এই বাস্তুটিপসগুলি দেখে নিন।

    Published on: Dec 11, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    নিত্যদিনের ব্যস্ততায় অনেক সময়ই জুতোর দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না অনেকেই। অনেক সময়ই জুতোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এই জুতো নিয়েও রয়েছে কিছু বাস্তুশাস্ত্রমত। বাস্তুশাস্ত্রমত অনুসারে দেখে নিন জুতো নিয়ে কি কি টিপস দিচ্ছে শাস্ত্র। রইল জুতো নিয়ে বাস্তুশাস্ত্রমত। বাস্তুশাস্ত্র মতে ছেঁড়া জুতা পরা অশুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তু অনুসারে, এটি নেতিবাচক শক্তি এবং ভাগ্যে বাধা নিয়ে আসে, যার কারণে জীবনে সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনিও যদি ছেঁড়া জুতা পরার ভুল করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই বাস্তুর এই বিশেষ নিয়মগুলি জেনে নিন।

    বাস্তুশাস্ত্রমতে বলা হচ্ছে, কেউ চাকরির খোঁজে থাকে অথবা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হন, আর তিনি জীর্ণ, ছেঁড়া এবং নোংরা জুতা পরেন, তাহলে তাঁর সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও কমতে পারে, এমনই মত বাস্তুশাস্ত্রের। ফলত, সেই দিক থেকে বিষয়টির দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুশাস্ত্রবিদরা। ছেঁড়া বা নোংরা জুতো রাশিফলের শনি, রাহু এবং কেতুর অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে। ফলত সেই দিক থেকে ভাগ্যে সুফল আসার রাস্তায় পড়ে বাধা। এছাড়াও বলা হচ্ছে, ছেঁড়া জুতো বা নোংরা জুতো আত্মবিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে। যা আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে খুব একটা সুখবর বার্তা নয়। এছাড়াও বলা হচ্ছে, জুতো উপহার হিসাবে দেওয়া উচিত নয়। আবার ছেঁড়া জুতো অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় খরচকে বাড়িয়ে দেয়। এমনই নানান মান্যতা রয়েছে জুতোকে কেন্দ্র করে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

