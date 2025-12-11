Vastu Shastra Tips: বাড়িতে কচ্ছপের মূর্তি আছে? রাখার জন্য কোনটি সঠিক দিক জানেন? রইল বাস্তুটিপস
বাড়িতে কচ্ছপের মূর্তি রাখার সঠিক দিক কোনটি, তার হদিশ দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র টিপস।
বহু বাড়িতেই ফেংশুই বা বাস্তুশাস্ত্র মতে নানান জিনিস একাধিক জায়গায় রাখা হয়। সমৃদ্ধি ঘরে আনতে এমন নানান কিছু রাখা হয়, তা সংসারে সুখ বয়ে আনে। দেখা যাক, বাড়িতে কচ্ছপের মূর্তি রাখার সঠিক দিক কোনটি।কচ্ছপ কেবল একটি পবিত্র এবং শান্তিপ্রিয় প্রাণী হিসেবেই পরিচিত নয়, বরং এটি দীর্ঘায়ু, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচক শক্তির প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। কোন ধরনের কচ্ছপের মূর্তি বাড়ির কোন দিকে রাখা উচিত দেখে নিন।
জলের মধ্যে কচ্ছপের মূর্তি রাখা
উত্তর বা উত্তর-পূর্ব দিকে রাখুন জলের মধ্যে কচ্ছপের মূর্তি। জল এবং কচ্ছপের মিশ্রণ ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে, কোনও দূষণ বা নেতিবাচকতা ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে জল পরিবর্তন করতে ভুলবেন না। নিয়মিত জল পরিবর্তন করুন। নোংরা ও ধুলো মুক্ত কচ্ছপ আপনার জীবনে সুখের সময় নিয়ে আসে।
ধাতব কচ্ছপের মূর্তি
বাড়ির উত্তর দিকে ধাতব কচ্ছপ রাখা সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। উত্তর দিকটিকে সম্পদের দেবতা কুবেরের দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এই দিকে কচ্ছপ রাখলে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং ঘরে সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এটি ইতিবাচক শক্তির সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং নেতিবাচক শক্তিকে দূরে রাখে।
স্ফটিক কচ্ছপের মূর্তি
এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্থাপন করা যেতে পারে। এটি সম্পর্কের মধ্যে সাদৃশ্য আনতে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।
কাঠের কচ্ছপের মূর্তি
পূর্ব দিকে কাঠের কচ্ছপ রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। এটি শিক্ষা এবং কর্মজীবনে অগ্রগতি বয়ে আনে।
(এই প্রতিবেদনের তথ্য মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )