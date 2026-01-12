Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 12, 2026 6:00 AM IST
    By Sayani Rana
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ শনিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ভাগ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে?

    ধনু রাশি

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার ভাইবোনেরা আপনার কাজের বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন। আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য এটি স্থগিত করুন। আপনার ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আপনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

    মকর রাশি

    আজকের দিনটি মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত হবে। নতুন চাকরি পাওয়ার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ভালো হবে এবং আপনার মা আপনার কোনও কথায় বিরক্ত হতে পারেন, তবে আপনার চারপাশের লোকদের প্রতি আপনার মনোযোগী হওয়া দরকার। আপনি বিশেষ কিছু দেখানোর চেষ্টা করবেন। সামাজিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তারা তাদের সম্মান এবং সম্মান বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হবেন।

    কুম্ভ রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার দিন হবে। আপনার সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে অপরিসীম আনন্দ দেবে। আপনি আপনার কাজের প্রতি আরও মনোযোগ দেবেন। আপনি একটি নতুন যানবাহন কিনতে পারেন, যা লাভজনক হবে। যদি আপনার কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে এটি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করবেন না।

    মীন রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হবে। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনার স্ত্রীর সাথে একটি প্রেমের তারিখ পরিকল্পনা করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া বৃদ্ধি পাবে। আপনি কাজের বিষয়ে আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পরামর্শও নিতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করবে।

