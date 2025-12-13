Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই ৪ রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আপনার কিছু অনন্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। ব্যবসায়, আপনি কারও সাথে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার কথা বিবেচনা করবেন, যা উপকারী হবে। আপনি আপনার বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিকে গভীর মনোযোগ দেবেন। আপনার চারপাশের কোনও প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করতে হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আপনি যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারেন।
মকর
আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে আপনার অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত। আপনার অপরিচিতদের উপর বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং আপনার কর্মকাণ্ড সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করা উচিত।
কুম্ভ
নতুন চাকরির কারণে পরিবারের কোনও সদস্যকে অন্যত্র চলে যেতে হতে পারে। আপনি একের পর এক সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবেন। আপনি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত হবেন এবং কোনও বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারে।
মীন
সম্পত্তি কেনার সময়, এর স্থাবর এবং অস্থাবর দিকগুলির দিকে মনোযোগ দিন, অন্যথায় আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনাকে ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে; তবেই আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন এবং আপনার মুলতুবি কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )