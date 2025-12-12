Babri Masjid issue in Murshidabad: হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ তৈরির অনুদানের টাকায় নজর প্রতারকদের! কিউআর কোড..কী ঘটেছে?

Babri Masjid issue in Murshidabad: হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ তৈরির অনুদানের টাকায় নজর প্রতারকদের! কিউআর কোড..কী ঘটেছে?
নজরে নকল কিউআর কোড!
মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণার পর থেকেই নানান প্রান্ত থেকে অনুদানের টাকা আসছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, অভিযোগ, অনুদানের বহু টাকা প্রতারণার জেরে চলে যাচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে। তাঁর অভিযোগ কিউআর কোড জালিয়াতি করে এই প্রতারণা চলছে। ফলত, সেই কিউ আর কোড স্ক্যান করে যাঁরা মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ নির্মাণে টাকা পাঠাচ্ছেন, তাঁদের টাকা চলে যাচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে।
এমনই বড়সড় অভিযোগ নিয়ে, বরহমপুর সাইবার ক্রাইম থানায় পৌঁছন হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদের ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ মহম্মদ আমিনুল শেখ। সদ্যই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হয়েছে। এই শিলান্যাসের সঙ্গেই এই মসজিদ নির্মাণে অনুদানের জন্য আবেদন করেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা হুমায়ুন কবির। এরপর দেখা যায়, নগদে বহু মূল্য টাকা আসতে থাকে মসজিদ নির্মাণকল্পে। তবে ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রেই এক প্রতারণার অভিযোগ উঠছে। ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া' নামে এক ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট মসজিদ তৈরির জন্য করা হয়েছে। সেই ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ আমিনুল শেখ। তিনিই এই সাইবার প্রতারণা নিয়ে অভিযোগ করেছেন।
( Poush Sankranti 2026: ২০২৬ পৌষ সংক্রান্তি সপ্তাহের কোন দিন পড়ছে?মহাপূণ্যকালের সময়সূচি দেখে নিন)
( India US In C5: নেই পাকিস্তান! নয়া ‘কোর ৫’ ক্লাবে ভারত, US? আর কোন কোন দেশ? Report ফাটাল বোমা!)
( Modi-Trump Phone call: লক্ষ্মীবারে মোদী-ট্রাম্প ফোনে কথা! বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ছাড়াও কী কী আলোচনা?)
আমিনুল শেখের অভিযোগ, প্রতারকরা ভুয়ো কিউআর কোড তৈরি করেছে। আর তার দ্বারাই তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঠানো টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ বহরমপুর সাইবার ক্রাইম থানায় যেতেই, থানার তরফে শুরু হয়েছে তদন্ত। এদিকে, মসজিদের নির্মাণের শিলান্যাস গত সপ্তাহেই হয়েছে। তার এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই নয়া জটে পড়লেন হুমায়ুন। এদিকে, সাইবার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে কী উঠে আসে সেদিকে তাকিয়ে বহু মহল।