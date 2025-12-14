Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা সমস্ত দিক থেকে কারা কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল আজ রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল।
ধনু
আপনি আপনার কাজে কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন। আপনি বন্ধুদের সাথে বিনোদনমূলক কাজে কিছুটা সময় কাটাবেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি আপনাকে সতর্ক রাখবে। আপনার স্ত্রী/স্ত্রীও একটি নতুন চাকরি পেতে পারেন, তবে আপনার ভবিষ্যতের জন্য কিছু বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করা উচিত। যারা বিদেশী ব্যবসা করার কথা ভাবছেন তাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে।
মকর
আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। ব্যবসায়ীদের তাদের অংশীদারদের সাথে তর্ক হতে পারে। আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে সুখ দেবে। আপনার একটি আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন, তবে আপনি কোনও কারণে বিরক্ত হবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবেন, যা তাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে।
কুম্ভ
আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অনেক দিন পরে কোনও বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে পারে। অতিথির আগমন মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে, তবে রক্ত-সম্পর্কিত সমস্যা আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনাকে সেই অনুযায়ী আপনার কর্ম পরিকল্পনা করতে হবে।
মীন
আপনার প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। যদি আপনি কোনও কাজ সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকেন, তাহলে তা এগিয়ে যাবেন না। কিছু পারিবারিক বিষয় আপনার উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য আপনি কিছুটা সময় নিতে চাইবেন। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা চাপ থাকবে, তবে আপনি সহজেই তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )