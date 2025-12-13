Edit Profile
    Shataru Dutta of Messi Event in Kolkata: মেসি ইভেন্টের আগে কোন বার্তা দিয়েছিলেন হুগলির শতদ্রু?কে তিনি!এই তথ্যগুলি জানেন?

    শতদ্রু দত্ত সম্পর্কে কী কী তথ্য উঠে আসছে?

    Published on: Dec 13, 2025 8:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    রিপোর্ট বলছে, রিষড়া বাঙুর পার্ক এলাকায় শতদ্রু দত্তের বাড়ির সামনে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। কে এই শতদ্রু দত্ত? কলকাতায় মেসির ইভেন্টের উদ্যোক্তা হিসাবে তাঁর নাম সামনে এসেছে। যে ইভেন্টে এদিন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যুবভারতীতে। ভাঙচুর, লন্ডভন্ড পরিস্থিতি সামলানে নামাতে হয় ব়্যাফ, আসে পুলিশ। বেলা গড়াতেই আসে শতদ্রুর পুলিশের হাতে পাকড়াও হওয়ার খবর।

    শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে শহর কলকাতা কার্যত মেসি ম্যাজিকে বিভোর হতে প্রস্তুতি নিয়েছিল। তবে মেসি মাঠে আসার খানিক পর, তিনি ফিরে যেতেই যুবভারতী জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে বারবার উঠে আসছে শতদ্রুর নাম!

    হুগলির রিষড়ায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা শতদ্রুর। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে,তাঁর পড়াশোনা হুগলিরই এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। পেশায় তিনি স্পোর্টস প্রোমোটার ও ইভেন্ট অর্গানাইজার। পেলে, দিয়েগো মারাদোনা থেকে শুরু করে একাধিক কিংবদন্তী ক্রীড়া তারকাকে কলকাতার বুকে এনেছিলেন এই শতদ্রু। মেসির কলকাতায় পৌঁছনোর কিছু আগে তিনি তাঁর ফেসবুক পোস্টে দিয়েছিলেন এক বার্তা। গোটা কলকাতা ততক্ষণে মেসি-জ্বর কাবু হতে কাউন্টডাউন গুনছে! আর তখনই শতদ্রুর পোস্ট ‘ এটা নামাই! তারপর বদ্দাকে এনে বিদায় নেব।’ এই 'বদ্দা' কি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? তার উত্তর ঘিরে জল্পনা তো রয়েইছে।

    ( Messi Event in Kolkata Update: মেসি ইভেন্ট নিয়ে কী বলছে AIFF! ‘এত কিসের হ্যাংলামি?’ ক্ষুব্ধ কুণাল, শমীক বললেন…)

    তবে এদিনের ইভেন্টে অনুষ্ঠান শুরুর কিছু পরই উত্তেজনা, তার দেড়ঘণ্টা পরই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি, পুলিশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলতে থাকে। মেসি ও মেসির ভক্তদের কাছে ক্ষমা চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তার আগে মেসিকে ঘিরে থাকতে দেখা যায় বহু ভিভিআইপিকে। যারপর মেসি মাঠ থেকে বের হতেই দর্শকরা তাঁদের স্বপ্নের তারকাকে ভালোভাবে দেখতে পাননি বলে অভিযোগ তোলেন। তারপরই শুরু হয় ধুন্ধুমার কাণ্ড। যা নিয়ে ২০২৬ ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতেও তুঙ্গে চর্চা।

    এদিকে, যুবভারতীর ঘটনা প্রসঙ্গে এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম বলেন,'এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, এবং প্রধান আয়োজককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা (আয়োজকরা) প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তারা (ভক্তদের টিকিটের ফি) ফেরত দেবে। আমরা দেখব কীভাবে এটি করা যায়।'

    মেসি কলকাতায় নামার আগে শতদ্রু বলেছিলেন, ‘১৪ বছর পর মেসি ভারতে আসছেন, এটা আনন্দের এক দুর্দান্ত পরিবেশ... ভক্তদের জন্যও এটা ভালো, মেসিকে দেখার সুযোগ। ভারতের সাথে ফুটবলের সংযোগ আবারও বাড়ছে। এর আগে কখনও ভারতীয় ফুটবলে এত স্পনসর আসেনি। ’

    শতদ্রুর উচ্চশিক্ষা অর্থনীতিতে, বলছে রিপোর্ট। কেরিয়ারের শুরুতে ফিনান্স, ইনভেস্টমেন্ট ক্ষেত্র নিয়েও কাজ করেছেন। তবে পরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে আসা। এর আগেও বহু ইভেন্টের কাণ্ডারী ছিলেন শতদ্রু। তবে শনিবারের বারবেলা পার হতেই যুবভারতীর ধুন্ধুমার পরিস্থিতির অধ্যায়ের পর শতদ্রু আপাতত ধৃত। তাঁকে পাকড়াও করেছে কলকাতা পুলিশ।

