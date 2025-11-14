Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৪ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 14, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৪ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের আজ কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    ধনু

    ধনু

    যদি আপনার পারিবারিক কোনও উত্তেজনা থাকে, তাহলে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে তা সমাধান করুন। এটি আপনার জন্য ভালো হবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার বসের সাথে কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। আর্থিক সমস্যার কারণে যদি আপনার কোনও কাজ আটকে থাকে, তাহলে আপনি তা সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

    মকর

    দিনটি আপনার কাজে চিন্তাশীল পরিবর্তন আনার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার মন অস্থির থাকবে। আপনি কাজে অলস হতে পারেন, যা পরে মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনি বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। আপনি যদি অন্য কোনও চাকরির জন্য আবেদন করেন, তাহলে আপনি ভালো সুবিধা পাবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

    কুম্ভ

    দিনটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলার জন্য উপযুক্ত। আপনার কিছু বলার ফলে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনার গাড়ির হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আপনার খরচ বেড়ে যাবে। আপনার বাবার সাথে কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার পুনরাবৃত্তি আপনাকে চিন্তিত করবে। আপনি বাড়ির সংস্কারের পরিকল্পনা করতে পারেন।

    মীন

    নতুন চাকরি পেয়ে আপনি খুব খুশি হবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। আপনি আপনার মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। আপনার যে কোনও আর্থিক সমস্যা যা আপনার সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা সমাধান করা হবে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনা সম্পর্কে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় তাদের সমস্যা আরও বাড়বে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

