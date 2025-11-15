Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে? ১৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ১৫ নভেম্বর ২০২৫ র রাশিফলে দেখে নিন আজ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে? 

    Published on: Nov 15, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ ১৫ নভেম্বর ২০২৫, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ এই ৪ রাশির মধ্যে কারা কারা লাকি। দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ এই সমস্ত দিক থেকে আজ কেমন কাটবে আপনার দিন?

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের শনিবার কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের শনিবার কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    ধনু

    আপনার স্ত্রীর ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে এবং আপনার চারপাশের লোকেদের প্রতি আপনার মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাও উন্নত হবে। আপনার বাবা আপনার কাজে খুব খুশি হবেন। কোনও সাফল্য অর্জন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কোর্স করতে আগ্রহী হতে পারে। গুজব বিশ্বাস করবেন না।

    মকর

    আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আর্থিক বিষয়ে আপনার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আপনার অলসতা সম্পর্কে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে পারেন। পরিবারের সদস্যরা আপনার কিছু সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হবেন। রাজনীতিতে কর্মরতরা একটি নতুন দিক খুঁজে পাবেন।

    কুম্ভ

    আপনি আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে আপনি সফল হবেন। কিছু চিন্তাভাবনা করে যেকোনো নতুন প্রচেষ্টা শুরু করুন। পড়াশোনায় সমস্যায় পড়া শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে সমাধান খুঁজে পেতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে একটি ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

    মীন

    আজ দিনটি মোটের ওপর খারাপ কাটবে না। বিভিন্ন দিক থেকে কোনও পরিবর্তনকারী সংবাদ পেতে পারেন। পড়াশোনার দিক থেকে একটু সতর্ক থেকে কাজ করা ভালো। পরীক্ষা থাকতে তাতে সতর্কতার জেরে সাফল্য আসবে। অর্থ খরচের সময় একটু সাবধান থাকলে কোনও লাভ পেতে পারেন। বহুদিনের পরিশ্রম থএকে লাভ আসবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

