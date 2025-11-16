Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ১৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

ধনু,মকর,কুম্ভ,মীনের মধ্যে আজ ১৬ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল আজ রবিবারের রাশিফল।
ধনু
আপনার কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। সম্পত্তি নিয়ে যদি আপনার কোনও বিরোধ থাকে, তাহলে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করবেন। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করা উপকারী হবে। আপনার কাজের বিষয়ে আপনি আপনার পিতামাতার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।
মকর
আপনার কিছু অবাঞ্ছিত খরচ হতে পারে, যা আপনি না চাইলেও করতে বাধ্য হবেন। প্রেমে পড়াদের জন্য এটি একটি শুভ দিন হবে। আপনি আজ একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, যার ফলে কিছু নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হবে। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় কিছু সমন্বয় করতে পারেন। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে একটি আশ্চর্য উপহার পেতে পারেন।
আপনি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন, তবে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদের সাথে কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। যারা তাদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন।
মীন
ব্যবসায়িক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে, তবে অংশীদারিত্বে প্রবেশের আগে আপনার সাবধানে চিন্তা করা উচিত, এবং আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো বিরোধও সমাধান হবে। কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণে যেতে হতে পারে। আপনার গৃহস্থালির কাজে কোনও পরিবর্তন করবেন না। আপনার বাবা যদি কাজের বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে তা উপকারী হবে। আপনার আরামও বৃদ্ধি পাবে।