Lucky Zodiac Signs from 23 November: ২৩ নভেম্বর থেকে সুসময় আসতে চলেছে সিংহ সহ একগুচ্ছ রাশির, কেন জানেন?

গ্রহের রাজা সূর্যের রাশিচক্র প্রতি মাসে পরিবর্তিত হতে থাকে। এ সময় তুলা রাশিতে বসে আছেন সূর্য। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৬ নভেম্বর দুপুর ০১:৪৪ এ, সূর্য দেবতা বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
বৃশ্চিক গ্রহের কমান্ডার মঙ্গলের রাশি, যেখানে বুধ এবং মঙ্গল ইতিমধ্যে বসে আছেন। সূর্য ট্রানজিট হওয়ার সাথে সাথেই বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য, বুধ এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ তৈরি হবে। এর ফলে ত্রিগ্রহী যোগ গড়ে উঠবে।
সূর্য ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃশ্চিক রাশিতে থাকবেন। একই সময়ে, এই যোগ বৃশ্চিক রাশিতে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে, কিছু রাশির জাতক জাতিকারা সূর্যের এই ট্রানজিট এবং ত্রিগ্রহী যোগ গঠনের কারণে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন।
সিংহ
এই সময়কাল সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনার আয় বাড়তে পারে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা এমন অনেক কাজ পাবেন, যা তাঁদের পদোন্নতির কারণও হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথেও কিছু সুখের মুহূর্ত কাটাতে পারেন।
বৃশ্চিকে সূর্য, বুধ এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। দিনের প্রথমার্ধটি কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য শুভ। বছরের পর বছর ধরে থেমে থাকা কাজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করবে। যারা চাকরি করছেন তাঁরা বসের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
বৃষ
বৃষ রাশির রাশিতে সূর্য, বুধ এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ বৃষ রাশির জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহক পেতে পারেন। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভাল মুহূর্ত কাটাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ বলে মনে করা হয়।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
