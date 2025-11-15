Vastu tips for Washing Machine: বাড়িতে থাকা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এই ভুল করছেন না তো! বাস্তুশাস্ত্র কী বলছে দেখে নিন

বাস্তুশাস্ত্রের মাধ্যমে যে কোনও জায়গার শক্তিকে ইতিবাচক করা যায়। যে বাড়ি বা অফিসে জিনিসগুলি সঠিকভাবে বা বাস্তুর নিয়ম অনুসারে রাখা হয় না, সেখানে একটি বাস্তু ত্রুটি থেকে যায় বলে মনে করা হয়।
দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যেকোনো কিছুর সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্থান বেছে নিলে জীবনে সুখ ও শান্তি আনা যায়। বাড়ির বাস্তু সম্পর্কে কথা বললে, ঘর, রান্নাঘর এবং বাথরুম সম্পর্কিত অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে, যা অনুসরণ করে জিনিসগুলি সঠিক।
যদি কিছু নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চলতে থাকে, তাহলে জীবনের অর্ধেক অসুবিধা দূর হয়ে যায়। এমন একটি প্রশ্ন রয়েছে যা অনেককে বিভ্রান্ত করে এবং তা হলো ওয়াশিং মেশিনটি বাথরুমে রাখা যায় কিনা? বাথরুমে ওয়াশিং মেশিন জায়গার অভাবে অনেকেই ওয়াশিং মেশিন বাথরুমে রাখেন। একই সময়ে, কিছুজন তাঁদের সুবিধার জন্য এটি করেন, তবে বাস্তু অনুসারে এটি করা কি সঠিক?
বলা হচ্ছে, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাথরুমে একটি ওয়াশিং মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু, তা করার আগে দিকনির্দেশনা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি। শাস্ত্র অনুসারে, ওয়াশিং মেশিনটি সর্বদা উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাথরুমের ভিতরে রাখতে হবে। ওয়াশিং মেশিনটি এই দিকগুলি ব্যতীত অন্য কোনও জায়গায় রাখলে বাস্তুদোষ দেখা দেয়।
একই সঙ্গে নোংরা কাপড় আলাদাভাবে ধোয়ার সঠিক দিকটি উত্তর-পশ্চিম দিক। যদি এই নিয়মগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তবে নেতিবাচক শক্তি কখনই বাড়িতে আসবে না। এছাড়াও বাথরুমের রঙ সম্পর্কেও অনেক নিয়ম বলা হয়েছে। যদি বাড়ির প্রতিটি ঘরের রঙ বাস্তু অনুসারে হয় তবে সেখানে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। একই সঙ্গে বাথরুমে নেতিবাচক শক্তি আসার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, এখানে রঙ বাস্তু অনুসারে নির্বাচন করা উচিত। শাস্ত্র অনুযায়ী, বাথরুমে সবসময় হালকা নীল বা আকাশের রঙ ব্যবহার করা উচিত।
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
News/Astrology/Vastu Tips For Washing Machine: বাড়িতে থাকা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এই ভুল করছেন না তো! বাস্তুশাস্ত্র কী বলছে দেখে নিন