    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 19, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে পড়ছে অমাবস্যা তিথি। এই অমাবস্যা তিথিতে রাশিচক্রের শেষ চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা?
    ধনু

    দিনটি আপনার কর্মক্ষেত্রে ভালো কাটবে। আপনার বসের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে। ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রম সফল হবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে কোনও কাজে পরামর্শ দিতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি একটি ভালো পদ অর্জন করবেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হবে।

    মকর

    আপনার যেকোনো সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। তাড়াহুড়ো আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার ব্যবসায় পরিবর্তনও করতে পারেন, যা ক্ষতিকর হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনাকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। আপনি যদি আপনার কাজে সাহায্য চান, তাহলে আপনি সহজেই তা পাবেন। কোনও প্রস্তাব ভুল হতে পারে।

    কুম্ভ

    আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আবেগপ্রবণ আচরণ এড়িয়ে চলুন। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, তবে অলসতা আপনাকে আগামীকাল পর্যন্ত সবকিছু স্থগিত রাখতে বাধ্য করবে। অবিবাহিতরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবে এবং আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। যে কোনও অমীমাংসিত আর্থিক বিষয় সম্পন্ন হতে পারে। যদি কোনও পুরানো বন্ধু দীর্ঘ সময় পরে আপনার সাথে দেখা করে, তবে তাদের ত্রুটিগুলি তুলে ধরবেন না।

    মীন

    দিনটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে। যদি আপনার কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি তা থেকে মুক্তি পাবেন। কোনও প্রতিপক্ষ আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করতে পারে। আজ, আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করতে পারেন। আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন। আপনি যদি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে তারা তা ফেরত চাইতে পারে এবং আপনি আপনার সরকারি কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

