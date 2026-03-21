Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল।

    Published on: Mar 21, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল কী বলছে, দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    ধনু

    আজ আয় বৃদ্ধি আপনার জন্য আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন এবং পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটাতে পারেন। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে, তা করতে দ্বিধা করবেন না। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, নইলে ভবিষ্যতে তাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আজ আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর কথাও মনে পড়তে পারে। কোনো মতবিরোধ দেখা দিলে, শান্ত থাকাই শ্রেয়।

    মকর

    আজ আপনার জন্য একটি সাধারণ কিন্তু অগ্রগতিমূলক দিন হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার নতুন উদ্যোগগুলোও ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনি আপনার হারানো তহবিল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন এবং সফলও হতে পারেন। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজেট বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। যারা বৈদেশিক ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    কুম্ভ

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। আপনাকে আপনার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনি আপনার ছোট সন্তানদের জন্য উপহার বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন। ব্যবসায় ভালো লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি যদি কোনো বিনিয়োগের কথা ভেবে থাকেন, তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তারা নতুন কোনো পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন, যা তাদের আনন্দ দেবে। আপনার শখগুলোও বৃদ্ধি পেতে পারে।

    মীন

    আজ আপনার জন্য একটি লাভজনক দিন হতে চলেছে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দিতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকেও পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো অপরিহার্য হবে এবং আপনাকে দেশে ও বিদেশে আপনার দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনি অংশীদারিত্বে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাও করতে পারেন, যা লাভজনক প্রমাণিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes