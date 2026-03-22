    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Mar 22, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র দিচ্ছে বার্তা। ২২ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে দিন, দেখে নিন। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার প্রভাব ও খ্যাতি বৃদ্ধি করবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। অপরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। কিছু পুরোনো পারিবারিক সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্যে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। দীর্ঘ দিন পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথেও আপনার দেখা হতে পারে।

    মকর

    আজ আপনি কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন। আপনার সন্তান যদি তার পছন্দের চাকরিটি না পায়, তবে আপনি কিছুটা মন খারাপ করতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করুন এবং তাদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপাবেন না। শোনা কথার উপর সঙ্গে সঙ্গে নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা হতে পারে। পারিবারিক বিষয়গুলিও আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন।

    কুম্ভ

    আজ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। যদি আপনার কোনো সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে বাকি থাকে, তবে তা সম্পন্ন করার জন্য কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারেন। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময়ও আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনি আপনার শখ এবং প্রিয় জিনিসগুলির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্য অসাবধানতাও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

    মীন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো পুনরায় শুরু হতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন বাড়ির পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। যারা প্রেমে আছেন, তারা তাদের সঙ্গীর জন্য একটি বিশেষ চমকের পরিকল্পনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। তবে, যেকোনো ধরনের সংঘাত এড়িয়ে চলাই ভালো।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

