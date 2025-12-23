Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ মঙ্গলবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ আজ এই ৪ রাশির স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আপনি কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। রাজনীতির সাথে জড়িতদের কোনও কাজের প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহী হওয়া উচিত নয়। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন, যার ফলে খাবারের মান উন্নত হতে পারে এবং কিছু নতুন জিনিসপত্র কেনাকাটা হতে পারে। আপনার কার্যকলাপে কোনও পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন এবং একসাথে দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা দূর করার চেষ্টা করুন।
মকর
আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, তবে আপনাকে কিছু অপরিচিত ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও উন্নত হবে। আপনি অংশীদারিত্বে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক সময় কাটাবেন। আপনার কাজে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে, তবে আপনি সহজেই তা গ্রহণ করবেন। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে।
কুম্ভ
আপনার বিবাহিত জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখলে আপনার ভাইবোনদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বিরোধীরা আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। আপনি বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। যদি আপনি কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে অন্য কোথাও আবেদন করার কথা বিবেচনা করুন।
মীন
আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি উপহারও আনতে পারেন। আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্যও আপনি কিছুটা সময় নেবেন। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার কোনও সমস্যা হয়, তাহলে আপনার বসের সাথে আলোচনা করুন, যা আপনার সম্পর্ককে উন্নত করবে। যানবাহন ব্যবহারের সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি আপনার ব্যবসা অন্যান্য দেশে সম্প্রসারণের চেষ্টা করবেন।
