Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Dainik Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের সরস্বতী পুজো কেমন কাটবে? ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আজ ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ সালে রয়েছে সরস্বতী পুজো। ২০২৬ সালের সরস্বতী পুজোর দিনে কেমন কাটবে দিনটি ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন রাশিফল। দেখে নিন উৎসবের এই দিন কেমন কাটবে, তার হদিশ। রইল জ্যোতিষমত।
ধনু
আজ আপনার জন্য একটি শুভ দিন হতে চলেছে। পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে। আপনার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করুন, নাহলে পরে আপনি অনুশোচনা করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কোনও সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তবে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ককে খারাপ করতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি ব্যবসায়িকদের জন্য ভালো হবে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আগের তুলনায় ভালো লাভ দেবে এবং আপনি খুব সাবধানতার সাথে যে কাউকে বিশ্বাস করবেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনাকে তাদের পরামর্শের সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে হবে। আপনার সন্তানরা আপনার পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাদের সমস্যা বাড়িয়ে তুলবে। আজ, আপনি আপনার বসের পরামর্শের প্রতি গভীর মনোযোগ দেবেন।
কুম্ভ
আজ আপনার নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। আপনাকে পরিশ্রম করে কাজ করতে হবে এবং অন্যদের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলতে হবে। যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার জন্য আপনার একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি রাজনীতিতে জড়িত কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন। আপনি যদি আপনার মায়ের সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে তিনি কিছু ভালো পরামর্শ দেবেন।
মীন
আজকের দিনটি বিতর্ক এড়িয়ে চলার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ এটি কেবল আপনার অসুবিধাই বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য দূরে পাঠাতে পারেন। চলমান ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি মূলত সমাধান হয়ে যাবে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করতে পারেন। নতুন কিছু করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনি অনেক দিন পরে কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )