    Ajker Rashifal Sagittarius to Aquarius: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Nov 24, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ সোমবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ নভেম্বর ২০২৫ সালে এই ৪ রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ সালে এই চার রাশির দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল। আজ, সোমবার ভোরেই দেখে নিন দিনটি কেমন কাটবে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আপনার আশেপাশের শত্রুদের চিহ্নিত করেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার বাড়িতে নতুন অতিথি আসতে পারে। আপনি আর্থিকভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা করবেন। অনেক দিন পর আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। যদি আপনি কোনও বিনিয়োগ করতে চান, তবে দীর্ঘমেয়াদী জন্য এটি করুন, এবং আপনি এখনও আরও ভাল রিটার্ন পাবেন।

    মকর

    আপনার জন্য বর্ধিত সম্মান এবং সম্মান বয়ে আনবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তির চুক্তি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে এটিও চূড়ান্ত হতে পারে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    কুম্ভ

    আপনার কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আপনার পদের অপব্যবহার করা উচিত নয়, তাই অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করা এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, যা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

    ( Guava Buying tips: পেয়ারা মিষ্টি কি না চিনবেন কীভাবে? রইল খুব সহজ কিছু টিপস)

    ( G-20 সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর US ‘জুনিয়র’ অফিসারকে করল না দ. আফ্রিকা! কেন? তুঙ্গে কূটনৈতিক পারদ)

    ( Rajnath Singh on Sindh: ‘সিন্ধ ভারতে আসতে পারে’, সীমান্ত নিয়ে কোন ইঙ্গিত রাজনাথের কণ্ঠে?)

    মীন

    ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি ভালো সাফল্য দেখতে পাবেন, তবে আপনি তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে এবং আপনার প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাইবেন। কারও সাথে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মুলতুবি থাকা কাজ সম্পন্ন হলে আপনার আনন্দ হবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Sagittarius To Aquarius: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

