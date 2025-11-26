Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Published on: Nov 26, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ বুধবার ২৬ নভেম্বর ২০২৫ কোন কোন রাশি লাকি, এই চার রাশির মধ্যে তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম থেকে অর্থ, সমস্ত দিক দিয়ে দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্য়ে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্য়ে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    ধনু

    আপনার ক্যারিয়ার উন্নত করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনার বাড়িতে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে একটি ভালো সন্ধ্যা কাটাবেন। আপনার সন্তানরা তাদের মাকে সাহায্য করবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    মকর

    পারিবারিক বিষয়ে শান্ত থাকুন। ফলাফল আপনার পক্ষে হবে। আপনার ভাই কাজের জন্য সাহায্য চাইতে পারেন। সমাজে আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। মেডিকেল শিক্ষার্থীরা তাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের যত্ন নিন। স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে কিছু কাজ বিলম্বিত হতে পারে।

    ( India Canada Relation: কানাডায় ভারতীয় পতাকার অবমাননা, নেতাদের নামে ভয়াবহ স্লোগান, চড়ল খলিস্তান-পারদ!)

    ( Mamata Banerjee Latest: মমতার কাছে এল কমিশনের চিঠি, কী লেখা? বনগাঁ থেকে বললেন ‘আমি ফর্ম ফিলাম করিনি,তবে আপনারা…’)

    ( India on Arunachal Woman issue: 'অরুণাচল ভারতেরই', সাংহাই এয়ারপোর্টে ভারতীয় তরুণীর হেনস্থা কাণ্ডে ময়দানে নামল দিল্লি)

    কুম্ভ

    আপনার সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনরা আপনার কর্মক্ষমতায় খুশি হবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সহজেই সম্পন্ন হবে। আপনার বাবার দ্বারা অর্পিত কাজগুলি আপনি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করবেন। আসবাবপত্র ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পাবেন। পরিবারের সকলেই আপনার আচরণে খুশি হবেন। বাচ্চারা খেলনার জন্য জোর দিতে পারে।

    মীন

    নিজেকে অন্যরকম এক ভূমিকায় দেখতে পাবে। জিম প্রশিক্ষকরা ভালো ক্লায়েন্ট খুঁজে পাবেন। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্যারিয়ারে অগ্রগতি সম্ভব হবে। পদোন্নতি এবং আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য দিনটি অনুকূল।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes