Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
ধনু.মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রাশিচক্রের এই ৪ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু
লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার যে কোনও সমস্যা সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার জুনিয়রদের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যদি আপনার কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে যায়, তবে এটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করবেন।
মকর
আপনার খরচ এবং সঞ্চয় উভয়ের দিকেই আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আপনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং আপনার বাড়িতে কোনও অতিথি আসতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো বিরোধ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। পারিবারিক সময় উপভোগ্য হবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। যারা বিদেশে ব্যবসা করেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি কিছুটা দুর্বল শুরু হবে, কারণ আপনি কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আপনি কোথাও বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, কিন্তু আপনার মেজাজী স্বভাবের কারণে, আপনি চিন্তা না করে কোনও কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না, যা ক্ষতি এবং অপমানের কারণ হতে পারে। আপনি যদি আর্থিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আপনি সেগুলি মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং আপনার আয় বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন।
মীন
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে চলমান যেকোনো বিরোধের সমাধান হবে। আপনি যদি পরিবারের কোনও সদস্যকে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন। রাজনীতিতে কর্মরত ব্যক্তিরা কিছু বিশিষ্ট নেতার সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার ভাবমূর্তি আরও উন্নত করবে এবং আপনি আপনার বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বূাংলা। )