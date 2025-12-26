Bangladesh BPL: আজব কাণ্ড! বাংলাদেশে ট্রফি ছাড়াই উদ্বোধন হয়ে গেল বিপিএল! নেপথ্যে কী ঘটেছে?

Bangladesh BPL: আজব কাণ্ড! বাংলাদেশে ট্রফি ছাড়াই উদ্বোধন হয়ে গেল বিপিএল! নেপথ্যে কী ঘটেছে?
ট্রফি ঘিরে কোন তথ্য প্রকাশ্যে এল?
প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষ নয়। দ্বাদশ বর্ষ! ১২ তম বর্ষে বাংলাদেশের ক্রিকেটের নাম করা লিগ, বিপিএল-র উদ্বোধন হয়ে গেল লিগের ট্রফি ছাড়াই। লিগ শুরুর আগে অবশ্য ব্যাপক বিতর্কও দেখা গিয়েছিল। একের পর এক নেতিবাচক খবরের জেরে শিরোনামে ছিল এই বিপিএল। এরপর উদ্বোধনের দিন দেখা গেল, জাঁকজমক সবই আছে, তবে নেই ট্রফি!
একদিকে, হাদি হত্যা ঘিরে বাংলাদেশের ঢাকার শহবাগে বিপুল জনতার জমায়েত দেখা গিয়েছে শুক্রবার, অন্যদিকে, বাংলাদেশের সিলেটে উদ্বোধন হয়ে গেল ১২ তম বিপিএল-র। লিগের ক্রিকেটের এই আয়োজনের উদ্বোধনের দিন ওসমান হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতাও পালিত হয়। পরক্ষণেই হাজার হাজার বেলুন উড়িয়ে খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সবই হল, কিন্তু মাঠে দেখা গেল না লিগের ট্রফি। কেন এমন হল? ট্রফি গেল কোথায়? এমনই সমস্ত প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন একাধিক বাংলাদেশের মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, বিদেশ থেকে ট্রফি আসার কথা ছিল, কবে তা উদ্বোধনের আগে পৌঁছয়নি। আর এর জেরেই আস্ত একটা লিগের উদ্বোদন হয়ে গেল ট্রফি ছাড়াই। আর এই ট্রফি না আসার কারণে ক্যাপ্টেনস ডেও আয়োজিত হয়নি এই বিপিএল-এ। জানা গিয়েছে এই ট্রফি দুবাই থেকে আসবে বাংলাদেশে। যার দাম ৩০ লাখ টাকা।
এদিকে, বাংলাদেশের এই লিগের ক্রিকেটে বিতর্ক কার্যত উদ্বোধনের আগে থেকেই ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠে! টুর্নামেন্ট শুরুর একদিন আগে গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নেয় খোদ বিসিবি। এছাড়াও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের অনুশীলন ছেড়ে যান দুই কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও তালহা জুবায়ের। পরে অবশ্য অভিমান ভেঙে তারা যোগ দেন দলে। এই সমস্ত কিছুর পর এবার ট্রফি বিতর্ক।