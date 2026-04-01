    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 01, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত ক্ষেত্র মাসের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু

    দিনটি আপনাকে সেবা ও ভক্তির দিকে আকৃষ্ট করবে। আপনি অন্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং এটি আপনাকে মানসিক সন্তুষ্টি দেবে। আপনার খরচের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তাই একটি বাজেট বজায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে মগ্ন থাকবেন এবং প্রয়োজনে কোনো বন্ধুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। পরিবারে কোনো বিবাদ থাকলে, তা একসঙ্গে সমাধান করার এটাই সময়। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর

    আজকের দিনটি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ আর্থিক সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে, যা আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে। বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল, তবে সতর্কতার সাথে এগোনো জরুরি। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। কোনো শুভ উপলক্ষে বাড়িতে পূজা বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে, যা একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

    কুম্ভ

    আজ আপনার ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের পরীক্ষা হবে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ছোটখাটো সমস্যাও উপেক্ষা করা উচিত নয়। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা আজ একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং পিতামাতার আশীর্বাদে আপনার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মীন

    আজকের দিনটি মীন রাশির জন্য মিশ্র ফলদায়ক হবে। যদি আপনি তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকেন, তবে দিনটি আপনার জন্য ভালো কাটবে। আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এবং আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন এবং সঙ্গ আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আর্থিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে স্বস্তির অনুভূতি দেবে। তবে, আপনার মায়ের সাথে একটি ছোটখাটো তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্য়তা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

