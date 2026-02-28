Edit Profile
    Dainik Rashifal: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে?২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল।

    Published on: Feb 28, 2026 7:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন জ্যোতিষমতে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু

    আজকের দিনটি অগ্রগতি এবং সাফল্যের দিন। কর্মক্ষেত্রে বৃহত্তর দায়িত্ব আপনার খ্যাতি এবং অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে এবং বেতন বৃদ্ধিও সম্ভব। তবে, কোনও বন্ধু অসাবধানতাবশত আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করা একটি ভাল ধারণা, তবে পরিবার এবং ভাইবোনদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অবিবাহিতদের জন্য, একটি নতুন সম্পর্কের সূচনা হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

    মকর

    আজকের দিনটি সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হবে। আপনি নতুন প্রকল্প এবং সৃজনশীল প্রচেষ্টায় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। অভাবীদের সাহায্য করলে আপনার মনে শান্তি আসবে। আপনি যদি রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত থাকেন, তাহলে আপনার সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আপনার সাফল্য বয়ে আনবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো এবং খোলামেলা আলোচনা করা সম্পর্কের যেকোনো চলমান দ্বন্দ্বের সমাধান করবে।

    কুম্ভ

    আজ, আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার চারপাশের লোকদের চিনতে পারা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কিছু প্রতিপক্ষ বাধা তৈরি করতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে এবং আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

    মীন

    আজ সাফল্য এবং সম্মানের দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন সুযোগ তৈরি হবে। আপনার সহকর্মীদের সমর্থন আপনাকে প্রতিটি কাজে শক্তিশালী করবে। তবে, আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছোটখাটো বিষয়গুলিও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। গুজবের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত বাধাগুলি দূর করলে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি হবে এবং বিবাহিত জীবনে মধুরতা আসবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

