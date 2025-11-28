Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittariu to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি? ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে কারা লাকি? দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    Published on: Nov 28, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র। জ্যোতিষমতে আজ দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ভাগ্যে আজ আপনার দিনটি কেমন কাটতে চলেছে। আজ শুক্রবার ২৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    রাশিফল রইল
    রাশিফল রইল

    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য শুভ দিন হতে চলেছে। আপনার কাজের জন্য নতুন স্বীকৃতি পাবেন। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেনাকাটা করতে নিয়ে যেতে পারেন। যানবাহন ব্যবহারের সময় আপনার একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনও পুরনো বন্ধুর দীর্ঘদিন পরে কোনও তর্কের কারণে আপনার সাথে মতবিরোধ হতে পারে।

    মকর

    আপনার কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। কিছু সরকারি কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে, যা আপনাকে সুখ এনে দেবে। আপনার ব্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন।

    কুম্ভ

    আপনার সম্পদ বৃদ্ধি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনাকে অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি নির্ধারিত সময়ের আগে যেকোনো কাজ সম্পন্ন করবেন, যা আপনার বসকে খুশি করবে। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা বাড়িতে যেকোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, স্থগিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মীন

    আপনি যে কোনও নতুন কাজ শুরু করবেন তা লাভজনক হবে। আপনার ব্যবসায় উন্নতি হবে এবং পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের ক্ষেত্রে যে কোনও বাধা দূর হবে। আপনাকে বিরক্ত করে এমন কোনও আর্থিক সমস্যা সমাধান হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন। লুকানো শত্রুদের থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

