Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 03, 2026 7:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ মঙ্গলবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কেমন কাটবে দিনটি, তার হদিশ রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    ধনু

    উৎসাহের সাথে দিন শুরু করুন। ভ্রমণ বা নতুন ধারণা অনুপ্রেরণা বয়ে আনবে। দলগত কাজ সফল হবে, এবং নতুন পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলাতা এবং সততা ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করবে। নতুন সুযোগগুলি আর্থিক লাভ বয়ে আনতে পারে। বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিন। ফলত, বুঝে শুনে কথা বলে আজ সিদ্ধান্ত নিলে ভালো।

    মকর

    আজ দায়িত্বের দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে ফল দেবে। আপনার উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং আপনার লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করুন। সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক সংযোগ আরও দৃঢ় হবে। আর্থিকভাবে দিনটি শুভ হবে। বিনিয়োগগুলি ভালো রিটার্ন দেবে।

    কুম্ভ

    সৃজনশীলতা আপনার দিনটিকে অর্থবহ করে তুলবে। নতুন প্রকল্প শুরু করা শুভ হবে। আপনি বন্ধুবান্ধব বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পদ্ধতিতে নমনীয়তা অপরিহার্য। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সততা বজায় রাখুন। প্রেম উৎসাহে পূর্ণ থাকবে। প্রযুক্তি বা উদ্ভাবন সম্পর্কিত কাজ থেকে আপনি উপকৃত হবেন।

    মীন

    আজ আপনার সাথে মানসিক শান্তি এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা থাকবে। আপনার চিন্তাভাবনাগুলিকে কাজে লাগান। ধ্যান স্পষ্টতা এবং অনুপ্রেরণা আনবে। বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। প্রেম এবং করুণা সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে স্নেহপূর্ণ মুহূর্তগুলি উপভোগ করবেন। আর্থিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল থাকবে। সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes