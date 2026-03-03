Holi 2026 Horoscope: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩ মার্চ ২০২৬ হোরির রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২০২৬ সালের হোলি আজ ৩ মার্চ উদযাপিত হতে চলেছে। দোল পূর্ণিমায় বসন্ত উৎসবের রঙে মেতে উঠতে চলেছে বাংলার দিক দিগন্ত। এমন রঙের উৎসবের দিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফল।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি কাজের জন্য নতুন শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনার ব্যবসা এবং চাকরির কাজগুলিকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে। আপনার সন্তানদের সান্নিধ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অতীতের কোনও ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক অনুষ্ঠান আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে এবং পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে।
মকর
আয়ের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার অতিরিক্ত উৎস থেকে আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার খরচও একই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকবে। আপনার স্ত্রী যদি আপনার কোনও কথার জন্য বিরক্ত হন, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আপনার অসাবধান হওয়া উচিত নয়।
কুম্ভ
সম্পত্তি লেনদেনের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে, তবে আপনি প্রতারিত হতে পারেন, তাই নিজের উপর নজর রাখুন। যদি আপনার পারিবারিক সম্পর্কে কোনও তিক্ততা থাকে, তাহলে আপনি তা সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন। আপনি একটি সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন এবং পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে দেখা করতে পারেন। অন্যদের সাথে কথা বলার আগে আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, কারণ তারা বিরক্ত হতে পারে।
মীন
আজ আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনি একের পর এক সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা পুরানো অভিযোগগুলি সমাধান করবে। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের বাধা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন এবং এমনকি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বেও প্রবেশ করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )