ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন। ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার আজকের দিনটি কেমন কাটবে। মঙ্গলবার এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে আজকের দিনটি নিয়ে ভাগ্যফল কী বলছে, দেখে নিন।
ধনু
আজ সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পুরনো কোনো ভুল হঠাৎ করে সামনে চলে আসতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। অযাচিত পরামর্শ দেওয়া বা নেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তা ফেরত চাইতে পারেন। বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ থাকবে এবং আপনার কোনো একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে।
মকর
নতুন যোগাযোগ আজ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে এবং নিজের পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হবেন। কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো সুসংবাদের ভিত্তিতে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন করা জরুরি, কারণ তা বিলম্বিত করলে আরও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনার জন্য একটি খুব ভালো দিন হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করবেন এবং তাতে অনেকটাই সফল হবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। যেকোনো অমীমাংসিত আর্থিক কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং আপনার দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছাও আজ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। আপনাকে শুধু নিজের কথাবার্তায় সংযম রাখতে হবে এবং এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে যা অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেট মেনে চলা অপরিহার্য, অন্যথায় পরবর্তীতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদেশিক ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More