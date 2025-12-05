Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল আজ ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ শুক্রবারের রাশিফল।

    Published on: Dec 05, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার মধ্যে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল আজ শুক্রবারের রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আপনার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার কিছু অবাঞ্ছিত খরচ হতে পারে, যা আপনি না চাইলেও বহন করতে বাধ্য হবেন। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ হবে। আজ আপনার কোনও ঝগড়া হতে পারে। চাকরিজীবীদের একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত।

    মকর

    যারা চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পাবেন। আপনি সিনিয়র সদস্যদের সমর্থন পেতে থাকবেন। আপনি যদি ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে তা করতে পারেন। আপনি যদি কোনও ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেন, তাহলে তাও সফল হবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি সরকারি প্রকল্প থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন।

    কুম্ভ

    আপনার যেকোনো বিষয়ে রাগ করা এড়ানো উচিত। আপনার সেই অনুযায়ী আপনার কাজের পরিকল্পনা করা উচিত। ব্যবসায় হঠাৎ আর্থিক লাভ আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার সন্তানদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। যেকোনো প্রকল্পে ঝুঁকি নেওয়া পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে।

    মীন

    দীর্ঘদিন ধরে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছিল এমন যেকোনো শারীরিক সমস্যা দূর হবে বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে কোনও আইনি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করতে হতে পারে, তবে তার পরেই আপনি সাফল্য পাবেন। আপনি ব্যবসায় অনুকূল কাজ পেতে পারেন। আপনার প্রয়োজন অনুসারে কাজ খুঁজে পেয়ে আপনি খুশি হবেন। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য আপনি অনুতপ্ত হতে পারেন। আপনার হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

