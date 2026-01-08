Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 08, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল বৃহস্পতিবারের রাশিফল।

    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?
    ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, যা আপনাকে একটি নতুন পরিচয় দেবে। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নত হবে, তবে আপনার স্ত্রী আপনার এমন কিছু পছন্দ নাও করতে পারেন যা ছোটখাটো তর্কের কারণ হতে পারে। আপনার তাদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে এবং সাবধানতার সাথে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হবে, কারণ আপনার জ্ঞানের অভাব নিঃসন্দেহে আপনাকে সমস্যায় ফেলবে।

    মকর

    আজকের দিনটি আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি করবে। আপনার চারপাশের বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকা উচিত। যদি আপনার গলা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, কারণ আপনার অসাবধানতা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত। আপনার সন্তানদের অগ্রগতি দেখে আপনি আনন্দিত হবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার আরও দায়িত্ব থাকবে। আপনি কাজের বিষয়ে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। আপনি আপনার ব্যবসায়ের জন্য কারও সাথে অংশীদারও হতে পারেন। যারা নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে কাজ করেন তাদের তাদের কাজের প্রতি একটু মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তারা প্রতারণার শিকার হতে পারেন। যারা অনলাইনে কেনাকাটা করেন তারা আজ একটি ভালো চুক্তি চূড়ান্ত করবেন। পারিবারিক বিষয়ে আপনার সমন্বয় বজায় রাখা দরকার।

    মীন

    ভাগ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন এবং বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, তবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ব্যবসায়ের যে কোনও উত্থান-পতন যা আপনাকে চাপের কারণ করে তুলেছিল তাও সমাধান হবে এবং একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন এবং কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

