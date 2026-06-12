মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১২ জুন, ২০২৬ আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য,প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হবে, তবে আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি পরিস্থিতিকে সহজ করে তুলবে। ঈর্ষা বা নেতিবাচকতা পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন। অতীতের কোনো স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। সম্পর্কগুলো আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং আপনি আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে পুরোনো মতবিরোধের সমাধান হবে এবং আপনারা একসাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আয় বাড়ানোর নতুন পথ খুলে যেতে পারে। কোনো মামলা আপনার অনুকূলে যেতে পারে। ভাইবোনদের সাথে আলোচনা আপনাদের সম্পর্কের চলমান উত্তেজনা নিরসনে সাহায্য করবে। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন সহায়ক প্রমাণিত হবে। বন্ধু-বান্ধবের পরিধি বাড়লে আপনার সামাজিক জীবন আরও উজ্জ্বল হবে।
মিথুন
আজকের দিনটি ভারসাম্য ও শান্তি বয়ে আনবে। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান মনের শান্তি এনে দেবে। যারা রাজনীতি বা সরকারি খাতের সঙ্গে জড়িত, তারা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আপনি পুরনো শত্রুতা মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেবেন, যা সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে।
কর্কট
আজকের দিনটি স্বাভাবিক কিন্তু স্থিতিশীল থাকবে। আপনি কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু অপরিচিতদের সহজে বিশ্বাস করবেন না। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সময় কাটালে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কোনো একটি কাজে আপনি সময়মতো সাহায্য পাবেন। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা দুঃখ দিতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More